Bósnia x Portugal: veja informações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

A segunda-feira tem mais uma rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. O dia reserva um confronto com caráter decisivo pelo Grupo B e também Portugal buscando continuar com 100% de aproveitamento.

Já garantida na Euro, a seleção portuguesa quer aproveitar os compromissos que tem para encorpar o time e "aperfeiçoar a máquina", como declarou Cristiano Ronaldo. Portugal está se desenvolvendo neste começo de trabalho do técnico Roberto Martínez.

É neste contexto que Portugal visita a Bósnia, nesta segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje. A seleção portuguesa lidera o Grupo J com 21 pontos (está com 100% de aproveitamento), enquanto a Bósnia, com nove pontos, está na quarta colocação e precisa vencer para sonhar com a classificação para a Euro.