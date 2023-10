Auxiliar de Diniz diz estar confiante em ter a presença de Nino na final da Libertadores

O auxiliar técnico de Fernando Diniz no Fluminense e na Seleção Brasileira, Eduardo Barros, está confiante em ter a presença do zagueiro Nino na decisão da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, que acontece no dia 4 de novembro, no Maracanã, às 17 horas (de Brasília).

"Não posso cravar, mas temos a confiança de que ele joga", disse o auxiliar em entrevista ao SporTV.

No último domingo, a CBF comunicou o corte de Nino da Seleção Brasileira devido a uma entorse no joelho direito no treino de sábado. Por não haver tempo suficiente para a recuperação do jogador, o zagueiro deixou a concentração da equipe. Adryelson, do Botafogo, foi chamado para a vaga.