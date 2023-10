Auxiliar de Diniz confirma mudança na Seleção e fala sobre elogio de novato a Daniel Alves

"Acreditamos que a altura de marcação do Uruguai será diferente das outras equipes que enfrentamos até agora. O Bielsa tem por característica, seja em casa ou fora, marcar alto. Fez assim contra o Equador, fez assim contra a Colômbia, e amanhã, com a força da torcida, acreditamos que irão exigir muito da nossa saída de bola sob pressão", projetou Barros.

Por fim, Eduardo Barros também comentou sobre a declaração de Yan Couto em entrevista coletiva no último sábado. O lateral disse que Daniel Alves, acusado de estupro em agosto deste ano, era seu ídolo. A fala gerou grande repercussão nas mídias e redes sociais, mas o auxiliar disse para que o defensor ficasse tranquilo.

"Tive a oportunidade de bater um bate-papo com ele. Mencionamos essa questão internamente. Vi a equipe de comunicação da CBF conversando com ele, mas a rotina do clube e Seleção nos toma muito tempo. Não sei como a CBF está detalhadamente lidando com o caso. Pedi para ele se tranquilizar, conversar com os responsáveis pela gestão da carreira dele para ele poder se posicionar de uma forma melhor, por mais que ele tenha deixado muito claro que ele falou do Daniel Alves enquanto lateral direito de sucesso do futebol mundial e da Seleção Brasileira por mais de uma década", finalizou o profissional.

O duelo contra o Uruguai é válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e está marcado esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário de Montevidéu, localizado na capital do país. O Brasil figura na vice-liderança da qualificatória, com sete pontos após três jogos. A Argentina lidera, com nove.