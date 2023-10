Athletico-PR volta os treinos após folga e retoma preparação para enfrentar o Grêmio

Visando o duelo contra o Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão, o elenco do Athletico-PR foi a campo na manhã desta segunda-feira para dar sequência à preparação. O técnico Wesley Carvalho comandou os trabalhos táticos e técnicos no CAT Caju, em Curitiba.

O time voltou aos treinos após passar o domingo de folga e seguiu a programação definida pela comissão técnica. Nesta terça-feira, o Furacão faz o último treinamento antes de deixar a capital paranaense rumo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A partida na Arena do Grêmio será na quarta-feira, a partir das 19 horas. O Athletico-PR terá o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão contra o RB Bragantino, e deve voltar ao time titular no lugar do argentino Lucas Esquivel.