Após se classificar para a Eurocopa, França enfrenta a Escócia; Alemanha duela com o México

Nesta terça-feira haverá diversos amistosos internacionais pelo mundo do futebol. A partir das 16h (de Brasília), a França, que já garantiu a classificação para a Eurocopa de 2024, receberá a Escócia no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. O jogo terá transmissão do SporTV 2, na TV fechada.

A seleção francesa vem de vitória por 2 a 1 sobre a Holanda, com dois gols do astro Mbappé. A Escócia, por outro lado, vem de derrota para a Espanha por 2 a 0.

Pelas Eliminatórias da Eurocopa, as duas equipes vivem bom momento. A França está classificada, invicta e lidera o Grupo B, com seis vitórias em seis jogos. A seleção escocesa é a 2ª colocada do Grupo A, com os mesmos 15 pontos da Espanha.