Após pênalti perdido por Love, Sport empata com Juventude nos acréscimos e é vice-líder da Série B

As equipes tiveram dificuldades de fazer a bola rolar no gramado do Alfredo Jaconi, já que estava bem carregado pelas poças d'água. O Juventude abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Nenê cobrou falta pela esquerda e mandou na área, na cabeça de Danilo Boza, que balançou a rede.

O Sport quase deixou tudo igual aos 34 minutos. Vagner Love saiu na cara do gol, tentou encobrir Thiago Couto, mas o goleiro espalmou. Alan Ruiz ficou com a sobra e finalizou com perigo e a bola passou perto da trave esquerda do Juventude. O Leão então empatou aos 40 minutos. Fabinho cobrou falta na área, Alan Ruiz aproveitou a sobra e soltou uma bomba para deixar tudo igual.

Na jogada seguinte, Thiago Couto evitou o segundo gol rubro-negro em chute de Felipe de fora da área. Minutos depois, o árbitro marcou a penalidade a favor do time pernambucano após a bola tocar na mão de Zé Marcos depois de cruzamento de Love. Na cobrança, Vagner Love cobrou fraco nas mãos de Thiago Couto.

Nos primeiros segundos da etapa final, o Juventude voltou querendo ficar à frente do marcador e assustou com um chute de David, que mandou por cima do gol de Dênis. Aos 16 minutos, o Juventude voltou a ficar em vantagem. Mais uma vez, Nenê cobrou falta na área, na medida para Gabriel Taliari cabecear por baixo do goleiro e fazer o segundo da equipe de Caxias do Sul.

Nos acréscimos, o Edinho aproveitou o desvio, saiu na cara do gol e tocou no canto de Thiago Couto, deixando tudo igual e garantindo um pontinho. No último lance, o árbitro ainda anulou outro gol de Edinho por falta no lance.