Ajustes finais e volta do Brasileiro: veja programação da semana do Corinthians

A semana que se inicia no Corinthians vai ficar marcada pelo fim da data Fifa e, consequentemente, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. Antes disso, a comissão técnica liderada por Mano Menezes fará os ajustes finais antes do Timão entrar em campo contra o Fluminense, no Maracanã.

Os jogadores treinarão segunda, terça e quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava, já ensaiando o confronto contra o Tricolor Carioca. Na própria quarta, os atletas viajarão para o Rio de Janeiro no período da tarde e em seguida iniciarão a concentração para o jogo.