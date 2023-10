Zagueira do Corinthians testa positivo para covid-19 durante disputa da Libertadores; confira

"A delegação Corinthiana segue, desde o começo do torneio, um plano de prevenção da doença, que consiste na distribuição de álcool para todos os membros, além das recomendações padrões e do uso de máscaras em ambientes fechados e compartilhados. Vale ressaltar que todos estão vacinados com ao menos três doses", ressaltou o clube, via assessoria.

Sem Andressa, o Corinthians enfrenta o América de Cali neste domingo, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa Libertadores.