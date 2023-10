"Vamos tratar Haaland como um atacante a mais da Noruega", diz goleiro da Espanha, Unai Simón

"Já vimos tudo o que sabemos sobre Haaland. Como ele é decisivo na área. Nunca o enfrentei, mas a forma de abordar o jogo é tratá-lo como um atacante a mais, com muito respeito como o resto dos jogadores da Noruega. Vamos tentar combatê-lo com nossas armas", completou o espanhol de 26 anos, nascido no País Basco.

A Espanha ocupa a vice-liderança do grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa, com 12 pontos, atrás da já classificada Escócia, mas possui um jogo pendente. Do outro lado, a seleção norueguesa tem 10 pontos em seis jogos, no terceiro lugar.