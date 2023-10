Liberada venda de ingressos para São Paulo x Grêmio pela 28ª rodada

Neste domingo, o São Paulo divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio, no sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alguns sócios já podem garantir entradas, enquanto o público geral terá a compra liberada na quarta-feira.

Os torcedores membros dos planos Diamante e Tricolor tiveram acesso aos ingressos neste sábado, e os sócios do Plano Preto foram liberados neste domingo, a partir das 10 horas (de Brasília). A venda de ingressos é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com.

Na segunda-feira, os sócios do Plano Branco poderão comprar entradas a partir das 10 horas. No dia seguinte, no mesmo horário, será aberta a comercialização para o Plano Vermelho. No dia 18, quarta-feira, o restante da torcida do São Paulo terá acesso aos ingressos.