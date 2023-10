Titular contra o Uruguai, Carlos Augusto foi "patinho feio" na base e admite que não queria ser lateral

Carlos Augusto será titular da Seleção Brasileira no difícil confronto com o Uruguai, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no estádio Centenário, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O lateral esquerdo foi uma das surpresas da convocação de Fernando Diniz e agora espera fazer valer o voto de confiança recebido do treinador.

A trajetória de Carlos Augusto é um tanto quanto curiosa. O jogador nunca teve um grande destaque no Corinthians, se transferiu para o Monza quando o clube ainda disputava a Segunda Divisão italiana, mas foi persistente para, neste ano, chegar à Inter de Milão, um dos maiores clubes do mundo, e à Seleção Brasileira.

"Sempre fui o patinho feio na base, até fiquei trocando de posições. Joguei de atacante, meia, zagueiro. Quando você vem para cá, estando ao lado desses jogadores, percebo que aquilo que passei foi bom para eu crescer como pessoa. Só tenho a agradecer por ter passado por esses momentos também", afirmou Carlos Augusto.