Titular absoluto, Gil participa de mais de 80% dos jogos do Corinthians na temporada de 2023

Apesar de ser um nome de confiança das comissões técnicas, o beque passou pelo seu ano de maior oscilação desde quando voltou ao Corinthians, em 2019. O jogador passou a ser alvo de críticas nas redes sociais e chegou a ser cobrado "cara a cara" por um torcedor em Belo Horizonte no mês de julho.

Até por isso, não é certo que Gil seguirá no Corinthians em 2024. Por mais que tenha a confiança da comissão e o elenco não tenha tantos zagueiros à disposição, seu desempenho um pouco abaixo neste ano e a idade considerada alta podem ser empecilhos na hora da tomada de decisão da diretoria.

A tendência é que Gil siga como titular até o final do ano, na disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Timão é contra o Fluminense, na quinta-feira (19), no Maracanã.

Gil não entrou em campo nos seguintes jogos em 2023:

Corinthians 3 x 0 Água Santa - banco por opção técnica