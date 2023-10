Tite tem boas inspirações na carreira para largar bem com o Flamengo

Em 2016, Tite largou com triunfo por 3 a 0 sobre o Equador, em Quito, pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Neymar e Gabriel Jesus, duas vezes, marcaram os gols. Filipe Luís e Gabigol, que reencontram o técnico no Flamengo, estiveram naquela convocação, mas não foram utilizados. Na época, o lateral-esquerdo defendia o Atlético de Madrid, enquanto o atacante estava deixando o Santos rumo à Inter de Milão.

Antes da Seleção Brasileira, Tite brilhou pelo Corinthians. Ele é um dos principais técnicos da história do clube paulista. O treinador teve três passagens pelo Timão. Na última, largou com triunfo por 3 a 0 sobre o Marília, em 2015, pelo Campeonato Paulista.

Em 2010, quando iniciou a segunda passagem à frente do Corinthians, Tite também estreou com o pé direito: vitória no clássico com o Palmeiras por 1 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Já em 2004, no primeiro jogo, Tite empatou com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Tite também teve outras estreias vitoriosas. À frente do Palmeiras, por exemplo, ele largou com triunfo por 2 a 1 sobre o Santa Cruz, no Parque Antártica, pelo Campeonato Brasileiro, em 2006. Pelo Internacional, em 2008, vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Além do sucesso pelo Corinthians e Internacional, Tite também foi vitorioso à frente do Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil de 2001, mas largou com derrota à frente do Tricolor Gaúcho. A estreia de Tite pelo Grêmio aconteceu em janeiro de 2001. Na ocasião, o time perdeu por 2 a 1 para o Coritiba, pela Copa Sul-Minas.