Sub-11 e Sub-13 do Santos vencem e abrem vantagem nas quartas de final do Campeonato Paulista

Na manhã deste domingo, o Santos venceu a partida de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13, abrindo boa vantagem nos duelos.

A equipe sub-11 venceu o XV de Piracicaba fora de casa por 1 a 0 com gol de Kauan Basile, que se tornou o maior artilheiro da história de uma mesma edição do torneio, com 25 gols.

O jogo de volta acontece às 9h (de Brasília) do próximo domingo no CT Rei Pelé. Os Meninos da Vila precisam de um simples empate para garantirem a classificação para as semifinais do torneio.