Spalletti destaca seriedade da Itália em goleada contra Malta

Graças a esta vitória, a segunda em três jogos desde a chegada de Spalletti, a Itália recupera a segunda posição (10 pontos) do Grupo C das Eliminatórias da Euro, ocupada provisoriamente pela Ucrânia, que horas antes venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0.

Na próxima terça-feira, os italianos vão a Londres enfrentar a Inglaterra, que lidera a chave com 13 pontos.

"O jogo de terça vai nos permitir medir o nosso potencial", avaliou Spalleti sobre o duelo com os ingleses.