Seleção Brasileira reavalia Nino, mas confirma corte por entorse no joelho

A CBF confirmou neste domingo que o zagueiro Nino não seguirá com o restante do elenco da Seleção Brasileira para o confronto contra o Uruguai. O atleta do Fluminense sofreu uma entorse no joelho direito no último sábado e foi cortado para o duelo pelas Eliminatórias.

Nino passou por exames clínicos e de imagem junto da comissão médica do Brasil na manhã deste domingo. Os resultados confirmaram a contusão do jogador de 26 anos, que foi desconvocado por não ter tempo hábil de se recuperar até a partida de terça-feira.

O defensor está em tratamento no hotel e retornará ao Rio de Janeiro na segunda-feira, para continuar a recuperação no Fluminense. O clube está preocupado com a possibilidade de perder um dos principais nomes de sua defesa antes da final da Libertadores, contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro.