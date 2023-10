Seguindo os passos de Vavá, Samuel Lino entra na lista de artilheiros brasileiros do Atlético de Madrid

Vavá, Diego Ribas, Filipe Luís e Miranda são alguns dos brasileiros que marcaram seus nomes na história do Atlético de Madrid. Com o gol marcado na última rodada do Campeonato Espanhol, Samuel Lino entrou em uma lista seleta de artilheiros do clube "colchonero".

No duelo contra a Real Sociedad, Lino abriu o placar para os donos da casa que acabaram vencendo por 2 a 1, no domingo passado. O atacante se tornou o 30º jogador brasileiro a marcar pelo Atleti.

A lista de artilheiros do clube nascidos no Brasil tem Diego Costa (83), Baltazar (61), Leivinha (43), Vavá (40) e Ramiro (32) no topo. Lino agora está ao lado de Moacir, Eller, Cléber Santana, Paulo Assunção, Leo Baptistão e Siqueira no ranking com um gol marcado.