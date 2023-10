Seca incômoda! Palmeiras completa um mês sem vencer; relembre retrospecto recente

15 de setembro de 2023. Foi naquela noite fria de sexta-feira que, pela última vez na temporada, o Palmeiras saiu vencedor de uma partida. De lá para cá, os comandados de Abel Ferreira disputaram cinco jogos, perderam três e empataram dois.

Além da incômoda seca, o Verdão vive contexto de crise. Promessa de protestos da Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, eliminação na Libertadores, derrota no clássico e declarações da presidente Leila Pereira, em entrevista coletiva, agitam o clube.

Até mesmo o último triunfo do Alviverde ? contra o Goiás, no Allianz Parque, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ? foi marcado por polêmica.