São Paulo vence Sharjah Brasil e garante vantagem nas quartas do Paulista sub-13

O São Paulo saiu na frente em busca da vaga na semifinal do Campeonato Paulista sub-13. Enfrentando o Sharjah Brasil, no último sábado, no estádio Amadeu Mosca, em Salto, pela ida das quartas de final da competição, o Tricolor confirmou seu favoritismo saindo de campo com a vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, que ainda assim avançará para a semifinal do Campeonato Paulista sub-13.

