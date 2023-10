Santos tem dois dos maiores artilheiros do Campeonato Paulista sub-11 de uma mesma edição

Kauan Basile e Felipe Rafael estão na história do Santos e do Campeonato Paulista sub-11. Na atual edição, Kauan Basile está nas quartas de final com o Santos e já soma 25 gols em 19 jogos, se tornando o maior artilheiro da história de uma mesma edição do Paulista sub-11. Kauan se igualou ao recorde de outro Menino da Vila, Renyer, que fez os mesmos 25 gols no ano de 2014.

Felipe Rafael tem 20 gols na competição e também aparece entre os maiores artilheiros de todos os tempos da competição.

Essa é a segunda vez que Kauan Basile participa do Campeonato Paulista sub-11. Em 2022, quando tinha 10 anos, Kauan balançou as redes sete vezes. Por outro lado, essa é a primeira participação de Felipe Rafael, e com 20 gols marcados, o jovem atleta se igualou na história da categoria a outros grandes nomes do futebol mundial, como Rodrygo e Endrick.