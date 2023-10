Santos perde da Ferroviária na primeira final do Campeonato Paulista feminino sub-20

Os gols de Ferroviária e Santos

Jogando em casa, a Ferroviária precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Ana Elisa fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A defensora Myrelle Torres tentou afastar, mas acabou mandando contra a própria meta.

A resposta do Santos veio na reta final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Gi Fernandes deu passe em profundidade para Ana Barboza tocar na saída da goleira Yanne e deixar tudo igual no confronto.

Na volta do intervalo, a Ferrinha retomou a liderança no marcador aos dez minutos. Após algumas tentativas de arremate ao gol alvinegro, a bola sobrou para Rhaissa Oliveira, que apenas empurrou para o fundo da rede e colocou as donas da casa em vantagem na decisão.