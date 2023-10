Palmeiras sub-11 vence União Mogi fora de casa e se aproxima de vaga nas semifinais do Paulistão

Na manhã deste domingo, o time sub-11 do Palmeiras derrotou o União Mogi por 2 a 0, pela partida de ida das quartas de final do Paulista da categoria, com gols de Luiz Gustavo e Davi Gabriel.

Com o resultado conquistado no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, os jovens do Verdão poderão perder por até um gol de diferença no jogo de volta, em Guarulhos, para seguir na competição.

O sub-11 do Palmeiras venceu as 19 partidas que disputou pelo Estadual até o momento, com 61 gols marcados e quatro sofridos. A categoria já conquistou quatro vezes o Paulista, nas edições de 2008 (invicto), 2015, 2016 e 2017 (invicto).