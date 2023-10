Mano Menezes quer estabelecer "padrões comportamentais" no Corinthians durante data Fifa; entenda

"A gente sempre trabalha assim, entende que o jogador precisa ir repetindo muito o conteúdo que ele vai enfrentar no jogo. Estamos em um período de aquisição de comportamentos, padrão. Não que a equipe não tivesse padrão, conhecimento, mas estamos falando daquilo que a gente pensa, como queremos que o time jogue, baseado no que vimos antes. Temos um período, colocamos prioridades para o grupo. O que fizemos nessa semana até agora foi passar aos jogadores padrão de comportamento, movimentos importantes que são necessários na fase defensiva e ofensiva, sem ainda se preocupar com a estratégia do jogo em si, já que essa vamos cuidar a partir de segunda, terça e quarta, voltada para o Fluminense. Estamos dando condicionamento técnico e tático dentro daquilo que queremos fazer", disse o treinador à Corinthians TV.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a metodologia do técnico vem sendo aprovada pelos jogadores e o ambiente é classificado como "bom" no CT Joaquim Grava. Internamente, há um alívio pelo elenco voltar a receber mais orientações táticas da comissão técnica, algo que estava em falta nos tempos de Vanderlei Luxemburgo, segundo fontes.

Com Mano, o auxiliar Fernando Lázaro voltou a ter participação ativa nos treinamentos e existe uma harmonia maior entre comissão técnica e departamento médico, sobretudo por conta do bom relacionamento com Bruno Mazziotti, chefe do departamento de saúde e performance.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Fluminense, na quinta-feira (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão se encontra na 14ª posição da liga nacional, com 31 pontos conquistados, e tem como objetivo se distanciar da parte de baixo da tabela.