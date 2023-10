Juventude x Sport: veja onde assistir e mais informações do jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será o palco do duelo entre Juventude e Sport, jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília) e terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A Gazeta Esportiva também acompanha o jogo em tempo real.

O Juventude conseguiu uma boa recuperação na Série B e já está na 3ª posição do campeonato, com 54 pontos. O clube de Caxias vem de quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate.

O Sport também está na parte de cima da tabela e ocupa a 2ª colocação da competição, entretanto, vem de um tropeço em casa diante da Ponte Preta por 3 a 3.