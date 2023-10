Gabriel Magalhães vê Uruguai como teste mais difícil da Seleção e cita semelhanças entre Diniz e Arteta

Gabriel Magalhães acredita que o duelo da próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), contra o Uruguai, fora de casa, será o teste mais difícil da Seleção Brasileira sob o comando de Fernando Diniz até agora nessas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O Brasil entrará em campo no estádio Centenário, um dos mais místicos do planeta e que certamente estará lotado, tendo de lidar com a pressão de voltar a vencer após o tropeço contra a Venezuela, na Arena Pantanal, na última quinta-feira. Mas, nada que assuste o zagueiro do Arsenal.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, dos três jogos que jogamos vai ser o mais difícil que vamos ter. Estamos nos preparando bem, jogo da Venezuela passou, temos que focar no agora, ver o que temos para melhorar, ver o que o professor tem para nos passar para entrarmos nesse jogo e não cometermos os mesmos erros da partida passada e somar os três pontos", afirmou.