Excesso de 'chuveirinho'? Palmeiras é, de longe, equipe que mais cruza no Brasileirão

756 cruzamentos, média de 29 por jogo. Com números altos, o Palmeiras de Abel Ferreira lidera o ranking de lançamentos efetuados na Série A do Campeonato Brasileiro com considerável distância para o segundo colocado.

O Bragantino ocupa tal posição, com 665 cruzamentos ? segundo dados da Footstats.

A equipe alviverde, proporcionalmente, também é que mais errou cruzamentos: 582, média de 22 por jogo ? consequência natural do grande volume de lançamentos.