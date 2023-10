Embalo no Rio! Vasco mira sequência em solo carioca para sair do Z-4

O clube carioca, então, fez dois jogos seguidos fora e não venceu (perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 em São Paulo e empatou com o Bahia por 1 a 1 em Salvador). O retorno ao Rio foi em grande estilo. O Vasco fez 4 a 2 no Fluminense, no Estádio Nilton Santos, e goleou o Coritiba por 5 a 1, em São Januário.

O Gigante da Colina aproveitou o embalo e engatou a terceira vitória, ao bater o América-MG por 1 a 0, no Independência, em jogo atrasado. A sequência positiva, contudo, terminou contra o Santos, na Vila Belmiro.

Com o empate com o São Paulo, na última rodada, o Vasco agora tem cinco jogos seguidos de invencibilidade no Rio de Janeiro. A cidade é um trunfo na briga para se salvar no Brasileirão.

Com 27 pontos, o Vasco está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, a um ponto do Bahia, primeiro time fora do Z-4.