Em mais um ano de destaque no Santos, João Paulo é o quarto goleiro com mais defesas no Brasileirão

A título de comparação, o santista fica atrás apenas do botafoguense Lucas Perri (84), do corintiano Cássio (76) e do vascaíno Léo Jardim (72). Os três rivais, por sua vez, disputaram um duelo a mais no torneio.

Se liga como foi a visita do elenco e comissão técnica no Memorial das Conquistas antes do treino na Vila Belmiro! ? pic.twitter.com/rvz5xgwZlT ? Santos FC (@SantosFC) October 14, 2023

Em relação às defesas difíceis, o goleiro do Santos fica na quinta posição da lista, com 22. À frente dele estão: Léo Jardim (28), Marcos Felipe (28), do Bahia, Fábio (27), do Fluminense, e Gabriel (26), do Coritiba.