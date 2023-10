Elenco do São Paulo tem domingo de folga em meio à Data Fifa

O elenco do São Paulo recebeu o domingo de folga em meio à Data Fifa. Sem compromissos oficiais, o técnico Dorival Júnior vem trabalhando com seus jogadores há dias já pensando no duelo com o Goiás, mas também decidiu dar um pouco de descanso para aqueles que nesta temporada conquistaram o único título que faltava para o Tricolor.

O São Paulo encara o Goiás na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o plantel são-paulino realizará mais dois treinamentos no CT da Barra Funda antes de embarcar para o centro-oeste.

Nesta Data Fifa o elenco do São Paulo já havia recebido uma folga tripla de Dorival Júnior após o empate sem gols com o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Alguns atletas tricolores, inclusive, optaram por permanecer na capital fluminense após o jogo, como o experiente lateral direito Rafinha.