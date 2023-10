Elenco do Santos ganha folga neste domingo em meio à preparação para jogo contra o Bragantino

O elenco do Santos ganhou folga neste domingo em meio aos sete dias reservados para se preparar de olho no confronto diante do Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no gramado da Vila Belmiro.

Após treinar no Estádio Urbano Caldeira no último sábado, os atletas do Peixe voltam aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, desta vez no CT Rei Pelé. O grupo alvinegro, portanto, terá o domingo para descansar.

Esta é a terceira folga que os jogadores santistas recebem nesses dias sem compromissos em meio à pausa das competições por conta da data Fifa. A equipe também não trabalhou na segunda e terça-feira seguintes à vitória no clássico contra o Palmeiras.