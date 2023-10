Dos jogadores que podem ser vendidos, qual o São Paulo deve fazer de tudo para manter? Vote na enquete

O São Paulo fechou as portas para qualquer tipo de negociação envolvendo seus atletas em 2023. A diretoria atendeu ao pedido do técnico Dorival Júnior e foi recompensada com o título inédito da Copa do Brasil. Para a próxima janela de transferências, porém, é bem provável que pelo menos uma venda envolvendo um jovem talento tricolor aconteça.

O lateral esquerdo Welington, o volante Pablo Maia e o zagueiro Lucas Beraldo são os nomes mais cotados para deixaram o São Paulo na próxima janela de transferências, uma vez que são monitorados há tempo por clubes europeus.

Welington, por exemplo, quase foi negociado com o CSKA, da Rússia, na última janela, que fechou antes de os documentos tramitarem entre as partes, o que acabou inviabilizando a transferência.