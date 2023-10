Diniz faz três trocas na Seleção para duelo contra o Uruguai; confira provável escalação

O volante Casemiro, que havia ficado de fora do treino de sábado por conta de dores no tornozelo, se recuperou e trabalhou no campo junto dos companheiros. A novidade ficou por conta do zagueiro Adryelson, que foi convocado no lugar de Nino, cortado por uma entorse no joelho.

O duelo contra o Uruguai é válido pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e está marcado esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília). O estádio que receberá o embate será o Centenário de Montevidéu, na capital do país.