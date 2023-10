Cruzeiro bate Grêmio na final e conquista Copa do Brasil sub-20 pela primeira vez

O mando de campo fez efeito neste domingo, e o Cruzeiro foi campeão no Mineirão. A Raposa venceu o Grêmio por 2 a 0 na final da Copa do Brasil sub-20 e conquistou o título pela primeira vez.

Artilheiro do time no ano, Fernando marcou duas vezes e decidiu a decisão. Os gols foram marcados aos 24 e 30 minutos do segundo tempo. Aos 36, o Grêmio chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento de José Guilherme.

O caminho do Cruzeiro até o título começou contra o Ceilândia na primeira fase. Nas oitavas de final, bateu o rival América-MG. Nas quartas, superou o Sampaio Corrêa, enquanto nas semis precisou vencer o Fluminense, em dois jogos complicados, por 5 a 4 no agregado.