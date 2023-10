Corinthians sub-13 vence Ferroviária e abre vantagem nas quartas do Campeonato Paulista

Pelas quartas de final do Paulista sub-13, o Corinthians recebeu a Ferroviária e venceu por 1 a 0 no estádio Fazendinha, no Parque São Jorge, em São Paulo, neste domingo.

Com o resultado conquistado em casa, o Timão jogará por qualquer empate no jogo de volta para ficar com a vaga nas semifinais.

Essa foi a segunda derrota da equipe de Araraquara na competição. Até então, o time havia conquistado 14 vitórias e três empates em 18 jogos do Campeonato Paulista.