Convocado pela Venezuela, Ferraresi vive expectativa de voltar a jogar pelo São Paulo após Data Fifa

Na última quinta-feira, Nahuel Ferraresi não saiu do banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Seleção Brasileira, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na próxima terça, o adversário da vez será o Chile, no estádio Monumental de Maturín, em Monagas, na Venezuela.

Independentemente de entrar em campo ou não pela seleção venezuelana, Nahuel Ferraresi voltará ao São Paulo com a expectativa de, enfim, ser acionado pelo técnico Dorival Júnior, que nem estava no clube quando o zagueiro disputou seu último jogo com a camisa tricolor.

Ferraresi não atua pelo São Paulo desde 22 de janeiro, quando se lesionou no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. De lá para cá se passaram quase nove meses. Agora, o zagueiro venezuelano quer aproveitar essa reta final de Campeonato Brasileiro para ganhar espaço e mostrar a Dorival Júnior de que brigará por uma vaga na zaga em 2024.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Goiás, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, Nahuel Ferraresi não estará à disposição de Dorival Júnior, uma vez que no dia anterior estará a serviço da seleção venezuelana contra o Chile.