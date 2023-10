Companheiro de Valverde e rival de Araújo, Rodrygo projeta jogo da Seleção contra o Uruguai: "Jogo Difícil"

Um dos comandantes do ataque da Seleção Brasileira na Era Diniz, Rodrygo enfrentará adversários conhecidos na partida contra o Uruguai, na terça-feira. O jogador do Real Madrid é companheiro do meio-campista Frederico Valverde no futebol espanhol e rival do zagueiro Ronald Araújo, que atua pelo Barcelona. O camisa 11 do Brasil falou sobre os uruguaios e projetou o confronto.

Rodrygo revelou que chegou a conversar com Valverde sobre o duelo. O brasileiro relembrou que é necessário tomar cuidado com seu companheiro uruguaio, um dos "melhores jogadores do mundo" na sua opinião, e elogiou Ronald Araújo.

"A gente conversou bastante, ele falou: 'vocês nem precisam ir, fiquem aqui em Madrid, não precisa jogar' (risos). Sempre tem essas brincadeiras e, claro, a gente também não queria que ele jogasse. A gente sabe que tem que tomar muito cuidado com ele. Eu sou muito fã do futebol dele, para mim é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Então, vai ser um jogo muito difícil e temos que tomar muito cuidado com o Valverde", disse.