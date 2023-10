Como você avalia a gestão de Leila Pereira na presidência do Palmeiras? Vote na enquete!

A entrevista coletiva de Leila Pereira colocou ainda mais lenha na fogueira nos bastidores do Palmeiras. A mandatária do Verdão abordou temas polêmicos como contratações, críticas ferrenhas a torcidas organizadas, gestão e conflito de interesses no Alviverde.

Algumas frases, em particular, despertaram ira de notórios palmeirenses. Ao afirmar que o clube não teve "méritos próprios" em sua permanência na primeira divisão, em 2014, entre outras sentenças polêmicas, Leila provocou resposta do ex-presidente Paulo Nobre.