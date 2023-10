Com gol de Gavi, Espanha vence a Noruega e garante classificação à Eurocopa de 2024

Por outro lado, os noruegueses, que seguem na terceira colocação, com dez unidades somadas, não têm mais chance de avanço direto ao torneio europeu. Com apenas mais um compromisso a ser disputado, a seleção escandinava não consegue mais alcançar os adversários. Eles continuam com chance de ida ao torneio através da repescagem.

Na próxima rodada, portanto, a Espanha cumpre tabela contra o Chipre, fora de casa, no dia 16 de novembro (quinta-feira), às 16h45 (de Brasília). Já a Noruega está de 'chapéu' e não entra em campo, completando a participação na fase de grupos na décima jornada, prevista para o dia 19 do mês que vem (domingo), quando visita a Escócia, no mesmo horário.

O jogo entre Noruega e Espanha

A Espanha chegou a abrir o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Morata. O centroavante completou erro cometido pelo zagueiro Strandberg, que tentou cortar passe por cima de Carvajal, acabou tirando também do goleiro Nyland e mandou em direção à própria meta. No entanto, o jogador do Atlético de Madrid estava em posição irregular e o gol foi anulado após revisão no árbitro de vídeo.

Aos 40, os espanhóis levaram perigo novamente com o camisa 7. Ele desviou cobrança de falta de Ferrán Torres, mas mandou por cima do travessão. No minuto seguinte, a Noruega respondeu com Haaland. Berge entrou na área em jogada individual e cruzou para a pequena área. Fran García cortou mal, e a bola sobrou para o astro de 23 anos, que teve o chute travado.

Na volta do intervalo, a Espanha precisou de apenas dois minutos para marcar. Ferrán Torres finalizou cruzado da direita, a bola rebateu em Morata e sobrou para Gavi chutar de esquerda para o gol. O VAR analisou um possível impedimento do jovem de 19 anos, mas o quinto tento do meia pela seleção nacional foi confirmado.