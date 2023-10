Com gol de Estêvão, Palmeiras vence Corinthians e avança à final do Brasileirão sub-17

O Palmeiras está na grande decisão do Campeonato Brasileiro sub-17. Neste domingo (15), pelo confronto de volta das semifinais da competição nacional, o Verdão recebeu o Corinthians na Arena Barueri e venceu pelo placar de 2 a 1.

Após ter vencido no primeiro duelo, na Fazendinha, o Alviverde garantiria uma vaga na final da competição nacional com um simples empate. Entretanto, triunfou: Estêvão e Luighi marcaram os tentos alviverdes, enquanto Gui Negão descontou para o clube do Parque São Jorge.

Aos 33 minutos da etapa inicial, Luighi aproveitou erro na saída de bola do Timão, invadiu a área e foi derrubado por André Luiz dentro da área: pênalti. Na cobrança, Estêvão converteu e inaugurou o marcador.