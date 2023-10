Após treino em dois períodos, jogadores do Corinthians ganham folga neste domingo

Gabriel Moscardo, que sofreu uma entorse no tornozelo no empate em 1 a 1 com o Flamengo, vem treinando normalmente e deve participar do jogo de quinta. Já Giovane, que está tratando de lesão na coxa, não tem presença garantido no confronto.

Bruno Méndez e Matías Rojas, que estão com suas seleções na data Fifa, podem ser reintegrados ao grupo. Uruguai e Paraguai possuem compromissos na terça-feira, dois dias antes do jogo do Maracanã.

O Corinthians se encontra na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados, quatro a mais em relação à zona de rebaixamento. Nesta data Fifa, o foco do técnico Mano Menezes é dar "padrões comportamentais" para os jogadores.