Após lesão na Seleção, ???????Fluminense liga o sinal de alerta em relação a Nino

A torcida do Fluminense levou um susto na noite do último sábado, após a CBF informar que o zagueiro Nino sofreu uma entorse no joelho esquerdo em um treino da Seleção Brasileira.

O zagueiro tricolor foi substiuído por Adryelson, do Botafogo, e está fora do duelo com o Uruguai. A partida acontecerá nesta terça-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o site ge, o problema de Nino é leve e o zagueiro não necessita de cirurgia no local. Assim, ele vai iniciar o tratamento de olho, especialmente, na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro.