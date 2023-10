Apesar de 'respiro', Santos faz pior campanha dos últimos 15 anos no Brasileirão

Há 15 anos, o Alvinegro Praiano possuía sete vitórias, oito igualdades e onze reveses após a mesma quantidade de partidas no Brasileirão (37,2% de aproveitamento). Com isso, somava 29 unidades e se encontrava na mesma 14ª posição. Ao todo, eram 31 bolas na rede a favor e 41 contra (-10 de saldo).

O Santos terminou aquela temporada de 2008 na 15ª colocação, com o famigerado 45 pontos necessários para escapar da degola. A confirmação da permanência na elite aconteceu apenas na 35ª rodada.

Santos já viveu momento semelhante em anos anteriores

Em outras temporadas, o Peixe fez campanhas semelhantes a do presente ano. Em 2012, após o encerramento da 26ª rodada, o time figurava no 12º lugar, com 33 pontos. O clube da Baixada Santista, entretanto, terminou aquele campeonato na oitava posição, com 53 tentos.

Antes, nesta altura do campeonato na edição de 2009, o Santos era o 12º colocado, com 36 unidades. Dois anos depois, a equipe somava 38 pontos, na nona colocação. Já em 2013, o Peixe ocupava a oitava posição, com 36 tentos. Na temporada seguinte, figurava no mesmo lugar na tabela, desta vez com 39.

Em 2015, com 26 compromissos realizados, o Alvinegro Praiano já se recuperava na competição após o retorno de Dorival Jr. ? justamente para o lugar de Marcelo Fernandes, técnico da equipe atualmente ?, e ocupava a sétima colocação, com 40 unidades. Naquele ano, o time chegou à decisão da Copa do Brasil e terminou o Nacional na mesma posição, com 58 pontos.