Amazonas e Brusque empatam sem gols no primeiro jogo da decisão da Série C

O primeiro tempo do embate foi bem movimentado, com os dois times tendo boas chances de abrir o placar. O Brusque teve uma boa chance aos 37 minutos, quando Madison arrancou pela direita e arriscou um chute perigoso, que tocou no travessão e tocou para fora.

Já o Amazonas poderia ter ficado na frente do placar pouco antes do intervalo com Sassá. Já aos 45 minutos, o atacante aproveitou o cruzamento de Patric e cabeceou para o gol, mas o zagueiro Wallace conseguiu salvar em cima da linha.

A intensidade do jogo se manteve na segunda etapa. O atacante Igor Bolt poderia ter dado a vantagem ao Amazonas aos 35 minutos, mas acabou acertando o travessão mesmo estando na pequena área e com o gol aberto.

O Brusque ainda ficou com um a menos aos 44, quando Luis Henrique foi expulso depois de dar uma solada na cabeça de Ruan no meio-campo. No entanto, o time conseguiu segurar o empate fora de casa.