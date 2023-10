Yan Couto fala sobre estreia na Seleção e projeta mais oportunidades: "Sonho cumprido"

Com passagens pelas seleções de base, o defensor faz parte de uma nova geração de laterais do Brasil. Yan Couto, que tem vínculo com o Manchester City e poderá defender o clube na próxima temporada, revelou não sentir a pressão pelo peso histórico na posição

"A lateral da Seleção sempre foi muito bem servida historicamente. Então a gente que vem de um novo ciclo tem a responsabilidade de sempre estar dando o melhor. Eu vim aqui para somar, crescer e ajudar a Seleção", afirmou.

Yan Couto brigará por uma vaga pelo lado direito com Emerson Royal para o próximo compromisso do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa. A Seleção enfrentará o Uruguai na terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário de Montevidéu.