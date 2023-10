Whindersson Nunes perde para My Mate Nate em luta de boxe na Inglaterra

Whindersson Nunes amargou mais um resultado negativo em sua aventura pelo boxe - ele vinha de um revés para King Kenny. Na tarde deste sábado, o comediante foi derrotado o youtuber My Mate Nate, em evento realizado na cidade de Manchester, na Inglaterra.

O combate fez parte do card preliminar do Prime Card, organizado pela Misfits Boxing. Whindersson Nunes acabou dominado pelo adversário e perdeu por decisão unânime: todos apresentaram a pontuação de 40 a 36 em favor do norte-americano.

Foi a quinta luta de Whindersson Nunes na carreira de boxe. Ele apresenta um cartel de duas vitórias, um empate e duas derrotas.