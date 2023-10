Vitória x Guarani: confira informações e onde assistir ao duelo válido pela Série B

Apesar de vir de uma derrota por 1 a 0 para o Criciúma na última rodada, o Vitória quer usar o retrospecto positivo como mandante em busca de somar mais três pontos: são 12 triunfos em 15 jogos. Além disso, cada resultado positivo deixa o clube mais perto da volta à Série A pela primeira vez desde 2018.

Para o duelo, o técnico Léo Condé ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Zeca e o volante Matheus Trindade, ambos fora com lesões na coxa e ainda no departamento médico. Com isso, o treinador não deve realizar grandes alterações com relação ao time que foi a campo no último compromisso.