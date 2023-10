Vini Jr. admite desejo de retornar ao Flamengo: "Prometi ao meu pai que voltaria um dia"

Há dois anos, o craque @viniciusjr estreava como profissional pelo Mengão. Foi no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no Maraca, pelo Brasileiro. Vini entrou no segundo tempo no lugar de Orlando Berrío e contou com o apoio maciço da Nação. Saudades, craque! #CRF #FLAMEMÓRIA pic.twitter.com/A42A6OKJlx

? Flamengo (@Flamengo) May 13, 2019

Vini Jr. permaneceu na equipe rubro-negra até 2018, onde marcou 14 gols em 69 partidas disputadas. Em junho deste ano, retornou ao Maracanã para acompanhar o clássico entre Flamengo e Vasco. O jogador de 23 anos foi homenageado pelo clube e recebido pela torcida.

"Alegria muito grande de estar aqui no Maracanã, no Flamengo e num clássico. Muito feliz por tudo que eles fizeram por mim. Que eu possa seguir firme para continuar na luta pelos que estão por vir", disse Vini Jr. à época, ao receber apoio após casos de racismo na Europa.