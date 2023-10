Vai lotar! Torcida do Botafogo se mobiliza para o duelo com o Athletico-PR

A torcida do Botafogo já está mobilizada de olho no jogo contra o Athletico-PR, no dia 21, sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio deve ficar lotado. O clube informou que 22 mil ingressos já foram reservados por sócios.

Com a procura, os setores Leste Superior e Inferior estão esgotados. Os ingressos continuam à venda para os sócios do Botafogo. A abertura para o público geral é no dia 18, quarta-feira.

O Nilton Santos tem sido uma arma do Botafogo nesta campanha do Campeonato Brasileiro. Contudo, o líder vem de dois tropeços em casa - empatou com o Goiás por 1 a 1 e perdeu para o Flamengo por 2 a 1.