Tite quer aproveitar 'legado que já tem' no Flamengo

A era Tite está apenas começando no Flamengo. O técnico começou a trabalhar na nova casa na última terça-feira. Com a parada do calendário para a Data Fifa, ele tem tempo até a estreia, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quinta-feira. O comandante rubro-negro abordou os primeiros dias no Fla.

"Da expectativa, eu procuro não projetar, senão a gente fica gastando energia, mas faço de cada dia o melhor. Primeiro, na apresentação com o conhecimento pela parte da manhã de todos os funcionários, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, na parte da tarde, com os atletas. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto. Alguns enfrentando em jogos. Outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho, em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados, para a gente poder dar sequência", declarou Tite, à "FlaTV".