Suspensão de Rincón acirra disputa por vaga no meio-campo do Santos; veja opções

O Santos tem um desfalque de peso para a partida diante do Red Bull Bragantino, marcada para a próxima quinta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Tomás Rincón recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras e terá que cumprir suspensão.

O venezuelano tomou conta do meio-campo desde que foi contratado pelo Peixe, há cerca de dois meses. Rapidamente, o jogador assumiu a titularidade e tornou-se peça importante para a equipe, chegando a vestir a braçadeira de capitão nos últimos dois jogos.

Com a ausência, o técnico Marcelo Fernandes ainda busca definir o substituto do atleta que formará dupla com Jean Lucas. As principais opções são: Rodrigo Fernández, Dodi e Nonato.